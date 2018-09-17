Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка объяснила отмену концерта в московском клубе Gipsy. Девушка записала видеообращение в Instagram Stories.

ПевицаЕлизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка объяснила отменуконцерта в московском клубе Gipsy. Девушка записала видеообращение в Instagram Stories.По словам артистки, у нее были свои причины,чтобы не удостоить поклонников вниманием 16 сентября. "Я захотела жареноголебедя и буквально за 15 минут до выхода на сцену узнаю, что не будет его… Делай,что хочешь", – пошутила исполнительница.Также Монеточка добавила, что попросила себе"небольшую прибавку к гонорару в виде нескольких десятков миллионов космическихбиткоинов". Но за нелепыми оправданиями последовали настоящие причины отменыконцерта.Гырдымова отметила, что организаторымероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления. Обэтом она узнала за сутки до выступления. "Но за два часа до выступления онирезко написали, что у них появилась возможность сделать все, как надо. Но былоуже поздно… Но то, что они решили предупредить об этом всех за полчаса – это немоя вина. Это странно", – поделилась Монеточка.Как писали Dni.Ru, 20-летняя артистка удивила россиян и 14 сентября, поучаствовав в шоу"Поле чудес" на Первом канале. Девушка выиграла мультиварку. Крометого, певица подарила ведущему две куклы, назвав их "куклами вуду".Затем она шокировала соцсети поцелуем с 73-летним Леонидом Якубовичем.