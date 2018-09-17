В поселении Кленовское Новой Москвы появится спортивно-оздоровительный парк Тропа здоровья. Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, его площадь составит 21 гектар.

В поселении Кленовское Новой Москвы появится спортивно-оздоровительныйпарк "Тропа здоровья". Как отметил глава стройкомплекса Москвы МаратХуснуллин, его площадь составит 21 гектар.парке появятся прогулочные дорожки, скамейки, беседки, площадки дляспортивного отдыха и даже лодочная станция. "Подобные зоны отдыха всегдапользуются большой популярностью у горожан", – подчеркнул Хуснуллин.Он отметил, что через пять лет, по предварительным оценкам, население Новой Москвы составит порядка 350 тысяч человек. Хуснуллинподчеркнул, что уже сейчас присоединенные территории привлекаютсочетанием развитой инфраструктуры, доступного и комфортного жилья иблагоприятной экологической обстановки. Развитие Троицкого и Новомосковского округов он назвал одной из ключевых задач для столицы.Говоря о местных жителях, Хуснуллин подчеркнул, что более 65% людей, переехавших жить в Новую Москву, – этомолодые семейные пары, для которых важно наличие мест, где можнопогулять и отдохнуть с детьми. "Уверен, парк "Тропа здоровья" будетвостребован как среди жителей Кленовского, так и среди посетителей из других ближайших районов", – резюмировал руководитель столичного стройкомплекса.Всего доконца 2018 года в Москве будет благоустроено более 80 парков, заявилмэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что практически все проектысогласованы с местными жителями. "Власти города собирали пожелания ипредложения от москвичей, которые в дальнейшем учли при строительстве", -сказал градоначальник.Чтокасается присоединенных территорий, то за последние годы в Новой Москвепоявилось 13 новых парков. Из них пять – крупные: "Парк 7-летияПобеды", "Красная Пахра", "Сосны", "Ручеек" и "Парк Победы".До2035 года в Новой Москве планируется открыть 90 парков – прогулочные,оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные и другие.Москвичи смогут отдохнуть в небольших парках рядом с домом, а навыходные отправиться в крупные тематические парки.