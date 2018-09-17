Стали известны новые подробности аварии во Владимире

Стали известны новые подробности аварии во ВладимиреПресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что 15 сентября 2018 года в 22.35 у дома 35 по улице Балакирева города Владимира произошло ДТП.По предварительной информации 29-летний водитель автомобиля РЕНО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону ул. проспекта Строителей, допустил наезд на стоящий у края проезжей части автобус ДАФ. На месте проведено медицинское освидетельствование водителя автомобиля, которым установлено содержание алкоголя 0,3 миллиграмма на литр.В результате ДТП водитель автомобиля РЕНО получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь амбулаторно. Других пострадавших не имеется.