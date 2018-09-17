Стали известны новые подробности аварии во Владимире
Стали известны новые подробности аварии во Владимире
Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что 15 сентября 2018 года в 22.35 у дома 35 по улице Балакирева города Владимира произошло ДТП.
По предварительной информации 29-летний водитель автомобиля РЕНО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону ул. проспекта Строителей, допустил наезд на стоящий у края проезжей части автобус ДАФ. На месте проведено медицинское освидетельствование водителя автомобиля, которым установлено содержание алкоголя 0,3 миллиграмма на литр.
В результате ДТП водитель автомобиля РЕНО получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь амбулаторно. Других пострадавших не имеется.