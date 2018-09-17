Целую серию ярких видеопредставлений покажут на этой неделе. У зрителей будет возможность совершить путешествие на несколько столетий назад, открыть тайны подземных тоннелей и побывать в фантастических мирах. И все это - со скоростью света.

Целую серию ярких видеопредставлений покажут на этой неделе. У зрителей будет возможность совершить путешествие на несколько столетий назад, открыть тайны подземных тоннелей и побывать в фантастических мирах. И все это — со скоростью света.Фасад московского Манежа зарастает густой травой. В следующую секунду — погружается под воду, а еще через мгновение по ней, как по волшебству, начинают ходить корабли. Видеопредставление поделено на три части. В первой москвичам рассказывают о знаменитых земляках — от Пушкина и Федорова до Вавилова и Станиславского.- Качество прекрасное, такое чувство, что действительно ты там находишься.- Пока шли по той стороне, про Суворова слышали. Ярко, красочно, красиво. Особенно в темноте.Во второй части дети делятся мыслями о любимом городе — и своем будущем.- Если бы я могла стать артистом цирка, я бы стала или укротителем львов, или клоуном.Перед показом — долгие часы настройки.- По два проектора в каждый сектор, эти сектора между собой аккуратно сшиваются, что позволяет дать единую картинку на весь фасад.При создании проекции художники учитывали каждую деталь здания. Например, колонны Центрального выставочного зала попеременно то становятся свечами, то превращаются в деревянные столбы или груду камней.В арках Манежа появляются люди или животные, а фронтон и вовсе откидывается, как деревянная крышка. Отдельная гордость художников — третья часть представления, "Археологическая Москва"."Творческая группа провела очень много времени в музеях и сделала такую красивую, немножечко сказочную историю о том, как оживают именно эти исторические предметы, найденные во время раскопок", — говорит креативный директор компании-организатора Владимир Демехин.Все краски видеопроекции сложно передать телевизионной картинкой — лучше увидеть это вживую. Такая возможность будет у москвичей с завтрашнего дня и по следующий понедельник с восьми до 10 вечера — абсолютно бесплатно. Повторить представление обещают и в середине октября.