В Инженерно-технической школе им. П.Р. Поповича и Центре помощи семьи и детям «Восточное Дегунино» сотрудники полиции встретились с учащимися и родителями...

В Инженерно-технической школе им. П.Р. Поповича и Центре помощи семьи и детям «Восточное Дегунино» врио начальника ОДН ОМВД России по району Аэропорт капитан полиции Наталья Калашникова и начальник ПДН ОМВД России по району Восточное Дегунино майор полиции Татьяна Дащук встретились с учащимися и родителями.Татьяна Дащук провела беседу с учащимися о правонарушениях и преступлениях среди несовершеннолетних. Особое внимание было уделено разъяснению несовершеннолетним последствий употребления наркотических средств и психотропных веществ.Наталья Калашникова проинформировала родителей о необходимости проведения профилактических бесед с детьми о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также о правилах безопасного поведения на улице и дома. Она сообщила порядок наступления уголовной и административной ответственности в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, а также рассказала об ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.Все родители учащихся отметили важность проводимой сотрудниками разъяснительной работы и поблагодарили полицейских за информацию.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29