Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы окончено производством уголовное дело о мошенничестве, присвоении денежных средств, а также подделке документов...

Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы окончено производством уголовное дело о мошенничестве, присвоении денежных средств, а также подделке документов.В полицию обратился 35-летний москвич. Мужчина пояснил, что его знакомая попросила дать ей в долг денежные средства для первоначального взноса на покупку квартиры. Однако в обозначенное время девушка не вернула денежные средства и перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил около 300 тыс. рублей.Участковым уполномоченным полиции территориального ОМВД на Суздальской улице подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая 23-летняя москвичка.Следствием также установлено, что злоумышленница предоставляла по месту работы подложные документы о смерти своих близких родственников. Выделенной материальной помощью на ритуальные услуги злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Кроме того, фигурантка, используя доверительные отношения с работодателем, присвоила принадлежащие ему денежные средства. Сумма материального ущерба составила около полумиллиона рублей.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93