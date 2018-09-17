Торговая война США и Китая набирает обороты. Глава Белого дома Дональд Трамп вводит все новые пошлины против Пекина в стремлении вернуть производственные мощности обратно в Соединенные Штаты. В стороне от разборок США и Китая не останется и Россия: эксперты предсказывают, что наша страна серьезно пострадает от роста напряженности в мировой экономике.

Торговаявойна США и Китая набирает обороты. Глава Белого дома Дональд Трампвводит все новые пошлины против Пекина в стремлении вернутьпроизводственные мощности обратно в Соединенные Штаты. В стороне отразборок США и Китая не останется и Россия: эксперты предсказывают, чтонаша страна серьезно пострадает от роста напряженности в мировой экономике.Начавшаясяпо вине Дональда Трампа торговая война Китая и США способнаспровоцировать новый глобальный финансово-экономический кризис. В числепострадавших, прежде всего, будет Россия, полагает писатель и публицистКирилл Котков.Поего словам, нынешний глава Белого дома является ставленникомнационально-ориентированной буржуазии. "Его задача – вернутьпроизводство в Соединенные Штаты, которое было оттуда растащено поразным странам, в том числе, в Китай", – сказала аналитик в эфире .Грядущийглобальный кризис, вызванный действиями США, нанесет сильный удар потем странам, чья экономика заточена на экспорт энергоресурсов. Российскаяэкономика, отметил Котков, не монотоварная, но близкая к этому.Соединенные Штаты же, полагает публицист, выиграют от мировойнестабильности, а доллар, об отказе от которого говорят сейчас на уровнеглав государств, останется мировой резервной валютой из-за своейнадежности и стабильности, уверен аналитик.Борьбас растущим Китаем является одной из главных внешнеполитических целейДональда Трампа. О необходимости сдерживать Поднебесную он говорил еще в статусе кандидата в президенты.июле этого года американский лидер анонсировал ввод пошлин на китайскиетовары общей стоимостью около 200 миллиардов долларов. Но это еще непредел: Вашингтон угрожает Пекину пошлинами на 500 миллиардов. В списокпродуктов, облагаемых платой, вошли табак, сталь,алюминий, мебель и многое другое.Китайцытакже не сидят сложа руки. Поднебесная повысила пошлины для 545наименований товаров, поставляемых из США. Между тем американцы ввелидополнительную плату для 818 позиций китайской продукции.Ближайшиераунд переговоров между КНР и США намечен на конец сентября. Однако вПекине уже заявили, что могут от них отказаться из-за угроз Вашингтона.Китай не собирается вести переговоры "с приставленным к его головепистолетом", передает влиятельная газета The Wall Street Journalслова источника из администрации главы Белого дома. Это значит, чтоторговая война США и Китая будет идти своим чередом, пока одна из сторонне поднимет белый флаг.