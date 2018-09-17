Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной.
По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештский
меморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной.
По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештский
меморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.
Кучма
отметил, что в современных условиях государство, не обладающее оружием
массового поражения (ОМП), не имеет серьезного веса на мировой политической
арене. "Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит", -
заявил бывший лидер Незалежной в интервью "Еспресо". Он призвал президента США Дональда Трампа признать эту "ошибку" и извиниться за произошедшее.
Будапештское
соглашение было подписано в декабре 1994 года президентами России, США,
Украины, а также премьер-министром Великобритании. Меморандум лишал Незалежную оставшегося на ее территории ядерного оружия, положив начало присоединению Киева к Договору о нераспространении ОМП. Взамен указанные страны гарантировали территориальную целостность и независимость Украины.
Заместитель
директора правового департамента министерства иностранных дел России
Игорь Панин отметил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского
меморандума, о чем иногда заявляет Киев, несостоятелен. Дипломат
пояснил, что меморандум не является международным договором, не налагая
таким образом на подписавшие его страны никаких дополнительных
обязательств кроме тех, которые уже имелись в момент подписания.
Напомним,
ранее Кучма заявил, что России Донбасс не нужен. Цели Кремля, полагает
бывший президент Украины, – полностью уничтожить Незалежной, и мятежный регион выступает лишь орудием достижения Москвой своих целей.
По
мнению бывшего главы украинского государства, Киев должен уделять
больше внимания Донбассу, ремонтировать дороги, строить школы и детские
сады. "Чтобы украинцы вернулись на родину", – заявил Кучма. Кроме того,
политик надеется на помощь в этом вопросе со стороны Европы