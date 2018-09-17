Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной. По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештский меморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной.По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештскиймеморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.Кучмаотметил, что в современных условиях государство, не обладающее оружиеммассового поражения (ОМП), не имеет серьезного веса на мировой политическойарене. "Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит", -заявил бывший лидер Незалежной в интервью "Еспресо". Он призвал президента США Дональда Трампа признать эту "ошибку" и извиниться за произошедшее.Будапештскоесоглашение было подписано в декабре 1994 года президентами России, США,Украины, а также премьер-министром Великобритании. Меморандум лишал Незалежную оставшегося на ее территории ядерного оружия, положив начало присоединению Киева к Договору о нераспространении ОМП. Взамен указанные страны гарантировали территориальную целостность и независимость Украины.Заместительдиректора правового департамента министерства иностранных дел РоссииИгорь Панин отметил, что тезис о нарушении Москвой Будапештскогомеморандума, о чем иногда заявляет Киев, несостоятелен. Дипломатпояснил, что меморандум не является международным договором, не налагаятаким образом на подписавшие его страны никаких дополнительныхобязательств кроме тех, которые уже имелись в момент подписания.Напомним,ранее Кучма заявил, что России Донбасс не нужен. Цели Кремля, полагаетбывший президент Украины, – полностью уничтожить Незалежной, и мятежный регион выступает лишь орудием достижения Москвой своих целей.Помнению бывшего главы украинского государства, Киев должен уделятьбольше внимания Донбассу, ремонтировать дороги, строить школы и детскиесады. "Чтобы украинцы вернулись на родину", – заявил Кучма. Кроме того,политик надеется на помощь в этом вопросе со стороны Европы