Полиция нашла очевидцев убийства бизнесмена Бадри Шенгелии в Ленинградской области, с ними работают оперативники, рассказали РИА Новости в Следственном комитете.

Полиция нашла очевидцев убийства бизнесмена Бадри Шенгелии в Ленинградской области, с ними работают оперативники, рассказали РИА Новости в Следственном комитете."Мерседес", в котором находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, нашли в лесополосе во Всеволожском районе. По предварительным данным, убитый – 53 летний предприниматель Бадри Шенгелия.В 2001 году Шенгелия был осужден за мошенничество, но освобожден по состоянию здоровья, а потом оправдан. В 2006-м его задержали по подозрении в ряде рейдерских атак, но до суда дошел только один эпизод. Тогда бизнесмен признал свою вину и возместил пострадавшим ущерб. Суд приговорил его к почти 3 годам колонии общего режима.С весны 2009 года Шенгелия проходил главным свидетелем по делу лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Также он был свидетелем по делу экс-главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, который получил 13 лет колонии за взятки.