Владимирскую область посетил Николай Валуев. Известный боксёр и депутат ГосДумы побывал во Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове. В областном центре на стадионе Лыбедь спортсмен открыл турнир по мини-футболу «Золотая осень», в городе стеклоделов политик приветствовал участников Кросса Наций, ну а в Коврове побывал на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо.

Владимирскую область посетил Николай Валуев. Известный боксёр и депутат ГосДумы побывал во Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове. В областном центре на стадионе Лыбедь спортсмен открыл турнир по мини-футболу Золотая осень, в городе стеклоделов политик приветствовал участников Кросса Наций, ну а в Коврове побывал на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо.Перед таким по-настоящему большим гостем нельзя ударить в грязь лицом. И если даже соперник сильнее тебя, аутсайдеры схватки борются до конца. Дополнительный стимул для борцов – попадание в сборную Центрального федерального округа.Руслан Дельмамбетов, главный судья соревнований: "Соревнования отборочные спортсмены, которые займут среди юношей первое и второе место, получают право поехать на финальный блок соревнований, который будет в Тюмени, это Россия (первенство страны)".На первенстве ЦФО выступают юноши и девушки до 18 лет. Участников 500 человек. Представляют они 17 регионов. Такие статусные и многочисленные соревнования по дзюдо в Коврове проходят впервые.Александр Супрун, заслуженный тренер России: "Это о чём говорит, что на местах люди работают с детьми, учат их спорту, заниматься дзюдо и отвлекают их от улицы".Алексей Сипач, директор Департамента по физической культуре и спорту: "Сегодня отмечается бурный рост развития дзюдо, как и других видов спорта. Сегодня в регионе бурно строится инфраструктура, строятся ледовые дворцы, ФОКи. В помещении, где мы сейчас находимся, это физкультурно-оздоровительный комплекс, он был недавно открыт".В составе представительной делегации боксёр и политический деятель Николай Валуев посмотрел не только на дзюдоистов. В Гусь-Хрустальном познакомился с легкоатлетами, во Владимире с футболистами и гимнастами.Николай Валуев, депутат Государственной Думы: "По городу Владимиру могу однозначно констатировать, что появилось много нового: спортивные и культурные объекты. Улучшились владимирцы, и Владимирская область улучшилась, это правда".Высказался знаменитый боксёр и о действующем губернаторе – Светлане Орловой, охарактеризовав главу региона по-спортивному.Николай Валуев, депутат Государственной Думы: "Как представитель боевых видов спорта, я бы её ассоциировал с бойцом, который идёт напропалую, где-то сжигая мосты, но к намеченной цели она придёт спокойно абсолютно".Идут к намеченной цели и владимирские дзюдоисты. Лучшие получили возможность поехать на первенство страны в Тюмень и выиграть уже соревнования всероссийского уровня.