Стало известно об отъезде Николая Носкова. По некоторой информации, артист проходит реабилитацию в санатории.

Стало известно об отъезде Николая Носкова. По некоторой информации, артист проходит реабилитацию в санатории.Все началось с того, что некоторые СМИ заявили, будто Николай Носков попал в больницу. Так, РЕН ТВ утверждал, что у популярного артиста случился повторный инсульт. Причем, отмечал телеканал, в клинике певец находился с начала сентября.Однако вскоре выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь певца Лина Бьйорк, прославленный исполнитель проходит курс реабилитации. "Все хорошо. Человек находится на реабилитации в санатории", – поведал официальный представитель артиста.Напомним, Николай Носков заставил поволноваться многочисленных поклонников за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.Затем в августе 2018 года появилась информация о новой госпитализации исполнителя. Тогда официальный представитель Николая Носкова сообщил, что его состояние улучилось, а основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться за его здоровье."Коля сейчас очень болен, у него был инсульт" – заявил он.