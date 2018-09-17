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<a href="http://33live.ru/novosti/17-09-2018-noskov-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-infarkta-golovnogo-mozga.html" target="_blank">Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга</a> - Телеграм-канал 112 утверждает, что с начала сентября Николай Носков в больнице. Якобы артист в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга.