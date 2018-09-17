У 32-летнего москвича обнаружено и изъято более 1300 граммов наркотического средства, приготовленного для дальнейшего сбыта...

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по ЮЗАО на улице Академика Варги был задержан 32-летний житель столицы, подозреваемый в приготовлении к сбыту наркотических веществ.В ходе личного досмотра у мужчины был изъят свёрток с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим, а именно героином общей массой около 50 граммов.В ходе обыска жилья задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще несколько свёртков с аналогичным веществом. Согласно результатам исследование, изъятое является героином общей массой около 1290 граммов. Также сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО изъяли электронные весы и фасовочный материал.Следственным отделением ОМВД России по району Тёплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56