Злоумышленники предложили женщине решить вопрос об освобождении ее супруга от уголовной ответственности за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошеннических действиях в отношении 54-летней жительницы столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с сообщением о противоправных действиях обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее знакомый предложил через своего приятеля, который якобы является сотрудником правоохранительных органов, решить вопрос об освобождении ее супруга от уголовной ответственности за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей.Заявительница обратилась к сотрудникам полиции, после чего договорилась о встрече на Алтуфьевском шоссе. Во время передачи денежных средств злоумышленники были задержаны. Ими оказались ранее судимые 39-летний приезжий и 43-летний москвич.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29