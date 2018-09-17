Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева стал первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Олег Осипов. Как он сам сообщил журналистам, так же премьер назначил его заместителем руководителя аппарата правительства.

Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева стал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Как он сам сообщил журналистам, так же премьер назначил его заместителем руководителя аппарата правительства.Как уточняет РИА Новости, российский премьер подписал два отдельных соответствующих документа.Олег Осипов сменил на посту пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову, которая переходит в ВЭБ и займется там GR, а также корпоративной благотворительностью.Олегу Осипову 19 сентября исполнится 40 лет. Он пришел на работу в РИА Новости в 1999 году – сразу после окончания ИСАА МГУ имени Ломоносова. Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. Награжден Орденом дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени.