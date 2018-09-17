Участник Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов ослеп, оглох и не может самостоятельно передвигаться. В настоящее время он находится на лечении в Германию.

Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" ПетрВерзилов ослеп, оглох и не может самостоятельно передвигаться. В настоящее времяон находится на лечении в Германию.Вместе с тем, после того как активистадоставили в берлинскую клинику, его состояние начало улучшаться. Об этом рассказалагражданская жена мужчины Вероника Никульшина."Ему лучше. Все хорошо", – цитирует девушку Reuters. От подробностей Никульшина отказалась. Крометого, участница панк-группы Надежда Толоконникова опубликовала в своем Twitter видео, накотором запечатлено приземление самолета с Верзиловым в Берлине.Также в Сети появились фото, на которых ПетраВерзилова готовят к перевозке в больницу. На них активист лежит на каталке сзакрытыми глазами.Отметим, участника Pussy Riot 11сентября доставили в токсикологическую реанимацию с подозрением на отравление.Причины произошедшего пока неизвестны. Ранее появилась информация о том, что уВерзилова на фоне сильного эмоционального потрясения выявили полиморфноепсихотическое расстройство, сообщает Telegram-канал 112.Появилось две версии инцидента.Те, кому выгодно эксплуатировать состояние активиста, согласно конспирологическойтеории, его "отравили" российские власти, по другой версии – он простозлоупотребил психотропными веществами.