Участник Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр
Верзилов ослеп, оглох и не может самостоятельно передвигаться. В настоящее время
он находится на лечении в Германию.
Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр
Верзилов ослеп, оглох и не может самостоятельно передвигаться. В настоящее время
он находится на лечении в Германию.
Вместе с тем, после того как активиста
доставили в берлинскую клинику, его состояние начало улучшаться. Об этом рассказала
гражданская жена мужчины Вероника Никульшина.
"Ему лучше. Все хорошо", – цитирует девушку Reuters. От подробностей Никульшина отказалась. Кроме
того, участница панк-группы Надежда Толоконникова опубликовала в своем Twitter видео, на
котором запечатлено приземление самолета с Верзиловым в Берлине.
Также в Сети появились фото, на которых Петра
Верзилова готовят к перевозке в больницу. На них активист лежит на каталке с
закрытыми глазами.
Отметим, участника Pussy Riot 11
сентября доставили в токсикологическую реанимацию с подозрением на отравление.
Причины произошедшего пока неизвестны. Ранее появилась информация о том, что у
Верзилова на фоне сильного эмоционального потрясения выявили полиморфное
психотическое расстройство, сообщает Telegram-канал 112.
Появилось две версии инцидента.
Те, кому выгодно эксплуатировать состояние активиста, согласно конспирологической
теории, его "отравили" российские власти, по другой версии – он просто
злоупотребил психотропными веществами.