Внучка прославленного актера Олега Стриженова – Александра вынуждена
зарабатывать на жизнь очень экстравагантным способом. Женщина вынашивает чужих
детей.
Внучка прославленного актера Олега Стриженова – Александра вынуждена
зарабатывать на жизнь очень экстравагантным способом. Женщина вынашивает чужих
детей.
"Однажды у меня был опыт суррогатного материнства, но
родители пропали, не заплатили деньги, а я еще была беременной. Сейчас я
вынашиваю двойню для одной известной пары. Отец – актер, он знает, что я приду
на передачу и просил не оглашать его имени", – рассказала Стриженова в
эфире программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ.
Также женщина рассказала, что она вместе с мужем и четырьмя
детьми живут в съемном доме в Московской области. Зарплаты ее супруга хватает только на продукты
питания. Александра сообщила, что две квартиры в центре Москвы, которые она
получила после смерти матери – телеведущей Натальи Стриженовой, забрали "черные
риелторы".
По словам родственницы знаменитого актера, недавно она
обратилась за помощью к своему дяде режиссеру Александру Стриженову. Она просила
дать средства на приобретение жилья. "Он встретился со мной, дал денег. Я ему
очень благодарна, сказала, что верну", – поведала внучка звезды.
Александра сообщила, что предложила родственнику возобновить
общение. "А он ответил мне: "Я уже не в том возрасте, чтобы заводить
друзей", – отметила внучка легендарного артиста.
Добавим, что Александр и Екатерина Стриженовы не раз
говорили, что не желают общаться с женщиной. Всему виной ее образ жизни.
Как ранее сообщил режиссер, 15 лет назад та оскорбила его
отца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна.
"У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Я
вам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка и
вскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались две
квартиры на Новом Арбате в Москве", – заявил Стриженов. Женщина
зарабатывает тем. что регулярно появляется на разных телешоу.