Внучка прославленного актера Олега Стриженова – Александра вынуждена зарабатывать на жизнь очень экстравагантным способом. Женщина вынашивает чужих детей.

Внучка прославленного актера Олега Стриженова – Александра вынужденазарабатывать на жизнь очень экстравагантным способом. Женщина вынашивает чужихдетей."Однажды у меня был опыт суррогатного материнства, нородители пропали, не заплатили деньги, а я еще была беременной. Сейчас явынашиваю двойню для одной известной пары. Отец – актер, он знает, что я придуна передачу и просил не оглашать его имени", – рассказала Стриженова вэфире программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ.Также женщина рассказала, что она вместе с мужем и четырьмядетьми живут в съемном доме в Московской области. Зарплаты ее супруга хватает только на продуктыпитания. Александра сообщила, что две квартиры в центре Москвы, которые онаполучила после смерти матери – телеведущей Натальи Стриженовой, забрали "черныериелторы".По словам родственницы знаменитого актера, недавно онаобратилась за помощью к своему дяде режиссеру Александру Стриженову. Она просиладать средства на приобретение жилья. "Он встретился со мной, дал денег. Я емуочень благодарна, сказала, что верну", – поведала внучка звезды.Александра сообщила, что предложила родственнику возобновитьобщение. "А он ответил мне: "Я уже не в том возрасте, чтобы заводитьдрузей", – отметила внучка легендарного артиста.Добавим, что Александр и Екатерина Стриженовы не разговорили, что не желают общаться с женщиной. Всему виной ее образ жизни.Как ранее сообщил режиссер, 15 лет назад та оскорбила егоотца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна."У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Явам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка ивскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались двеквартиры на Новом Арбате в Москве", – заявил Стриженов. Женщиназарабатывает тем. что регулярно появляется на разных телешоу.