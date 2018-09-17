На побережье Сардинии, в яхт-клубе Коста Смеральда завершился первый в истории чемпионат мира в классе яхт ClubSwan50. По результатам соревнований команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Броненосец финишировала в шаге от медалей – на четвертой позиции.

На побережье Сардинии, в яхт-клубе Коста Смеральда завершился первый в истории чемпионат мира в классе яхт ClubSwan50. По результатам соревнований команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" финишировала в шаге от медалей – на четвертой позиции.Соревнования за право стать первым чемпионом мира в ClubSwan50 проходили в течение пяти дней в рамках юбилейного форума яхт знаменитой финской верфи Nautor's Swan, и собрали 12 экипажей из восьми стран. Всего же посоревноваться на Сардинию прибыло более 100 яхт родом из Финляндии, самых разных классов и возрастов.Знаменитая на весь парусный мир акватория Изумрудного побережья побаловала участников чемпионата мира самыми разными погодными условиями. Если в первые дни чемпионата флот оказался в плену легких нестабильных ветров, то к решающим стартам погода порадовала участников свежим ветром и прекрасной парусной погодой."Броненосец" уверенно взял старт в регате, заняв после первого дня гонок 11 сентября четвертую строчку. Далее последовал неудачный день, когда команда клуба спустилась вниз турнирной таблицы. Переломным стал третий день соревнований, когда "Броненосец" вернулся в пятерку, ну а возобновить погоню за медалями позволил второй финиш в 30-мильной прибрежной гонке.В итоге, все решали заключительные две гонки в последний день соревнований. В первой команда Яхт-клуба пришла третьей, но в последней, десятой гонке чемпионата "Броненосец" был только восьмым."Наш результат можно назвать позитивным, так как это только третья наша регата в классе ClubSwan50 в этом году, тога как большинство претендентов на медали чемпионата мира провели по пять, — комментирует шкипер "Броненосца" Владимир Любомиров. — Вероятно, четвертая строчка это именно тот результат, которого мы заслуживаем, и который станет для нас отправной точкой в новом сезоне класса".Первый титул чемпиона мира в классе ClubSwan50 завоевал немецкий экипаж OneGroup, который ранее в этом году уже победил на престижной Copa del Rey и завоевал Кубок наций класса ClubSwan50 – трофей, присужденный по результатам четырех регат класса в сезоне 2018.В свою очередь, в ClubSwan50 "Броненосец" провел три регаты в нынешнем сезоне: был четвертым в марте в Монако и пятым в Сopa del Rey в августе. Новый сезон 2019 стартует в апреле уже традиционной регатой класса в Монако.