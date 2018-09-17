Вышли в лидеры. В минувшие выходные владимирские торпедовцы сыграли очередной матч в рамках чемпионата страны по футболу.
Вышли в лидеры. В минувшие выходные владимирские торпедовцы сыграли очередной матч в рамках чемпионата страны по футболу. Наша команда играла на выезде в столице. Соперник - московский клуб "Велес". По-настоящему голевых моментов в первом тайме практически не возникало. Тем не менее, шансы отличиться имели обе команды. Однако проявить себя не удалось. Во втором тайме игра пошла повеселее. Сначала хозяева дважды могли закатить мяч в свои ворота. В обоих случаях ошибся голкипер "Велеса". Правда, его неуверенные действия так и не изменили счёт на табло. Затем дважды пропустить уже могли владимирцы. В первом случае мяч попал в нашего защитника. А во втором за нас сыграл рикошет. Игра близилась к своему логичному завершению, нулевой ничьей, однако уже в добавленное время владимирцы смогли вырвать победу. Подопечным Дмитрия Вязьмикина удалась голевая контратака.
Мяч забил вышедший на замену наш нападающий Максим Нестеров. На счету форварда это уже пятый гол. Таким образом, чёрно-белые со счётом 1:0 добились важной победы.
Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Велес" нас в первом тайме заставлял очень много обороняться. Замены выравняли второй тайм. Достаточно моментов и полумоментов было и у наших ворот, и у ворот соперника возникали.
После 9 игр в активе "Торпедо" 18 очков. Наша команда вышла на первое место в турнирной таблице. А вот второй представитель области, футбольный клуб "Муром", дома сыграл вничью. Счёт 0-0 зафиксирован в матче с командой Ленинградец. Муром пока 10-й. Следующие игры муромляне проведут 22 сентября в гостях против команды "Псков", а владимирцы 30-го числа встретятся дома с клубом "Локомотив-Казанка".