Вышли в лидеры. В минувшие выходные владимирские торпедовцы сыграли очередной матч в рамках чемпионата страны по футболу.

Вышли в лидеры. В минувшие выходные владимирские торпедовцы сыграли очередной матч в рамках чемпионата страны по футболу. Наша команда играла на выезде в столице. Соперник - московский клуб "Велес". По-настоящему голевых моментов в первом тайме практически не возникало. Тем не менее, шансы отличиться имели обе команды. Однако проявить себя не удалось. Во втором тайме игра пошла повеселее. Сначала хозяева дважды могли закатить мяч в свои ворота. В обоих случаях ошибся голкипер "Велеса". Правда, его неуверенные действия так и не изменили счёт на табло. Затем дважды пропустить уже могли владимирцы. В первом случае мяч попал в нашего защитника. А во втором за нас сыграл рикошет. Игра близилась к своему логичному завершению, нулевой ничьей, однако уже в добавленное время владимирцы смогли вырвать победу. Подопечным Дмитрия Вязьмикина удалась голевая контратака.Мяч забил вышедший на замену наш нападающий Максим Нестеров. На счету форварда это уже пятый гол. Таким образом, чёрно-белые со счётом 1:0 добились важной победы.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Велес" нас в первом тайме заставлял очень много обороняться. Замены выравняли второй тайм. Достаточно моментов и полумоментов было и у наших ворот, и у ворот соперника возникали.После 9 игр в активе "Торпедо" 18 очков. Наша команда вышла на первое место в турнирной таблице. А вот второй представитель области, футбольный клуб "Муром", дома сыграл вничью. Счёт 0-0 зафиксирован в матче с командой Ленинградец. Муром пока 10-й. Следующие игры муромляне проведут 22 сентября в гостях против команды "Псков", а владимирцы 30-го числа встретятся дома с клубом "Локомотив-Казанка".