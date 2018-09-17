Ситуация с возможной экстрадицией Петрова и Боширова в
Великобританию вывела из себя ведущего юмористической программы. Тигран Кеосаян
пообещал британским спецслужбам член, а не российских граждан.
Ситуация с возможной экстрадицией Петрова и Боширова в
Великобританию вывела из себя ведущего юмористической программы. Тигран Кеосаян
пообещал британским спецслужбам "член, а не российских граждан".
Тигран Кеосаян опроверг расхожее мнение о британских властях
– мол, они ничего не понимают. В эфире передачи "Международная пилорама"
прозвучали слова британских прокуроров о том, что власти страны не собираются
обращаться в Россию за экстрадицией Петрова и Боширова. Причина, по их словам, следующая:
Москва "ясно дала понять" – она не выдает своих граждан.
"Ну вот! А говорили, что эти англичане ничего не понимают.
Все они понимают. Особенно если сказать: *** (член) вам, а не российских
граждан!", – заявил Кеосаян, комментируя реакцию властей Великобритании,
ранее обвинивших Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к
отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Реплика ведущего вызвала смех
присутствовавших в зале зрителей. Кеосаян позже объяснил, что нецензурное выражение в эфире "запикали".
После эфира некоторые пользователи Сети вспомнили, что дочь
режиссера училась в Великобритании. Тигран Кеосаян в интервью радиостанции
"Говорит Москва" подтвердил эту информацию – однако подчеркнул, что
теперь девушка работает в России. "Моя дочь работает вторым режиссером у
меня. Да, она отучилась в Англии в школе два крайних класса и в нью-йоркском
университете, в Кинематографической Академии", – отметил режиссер.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного
управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке
Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже
Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к
покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.
Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось,
один из них – сотрудниу фармацевтической компании. "Отравителям"
порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали
интервью главреду "Russia Today"
Маргарите Симоньян.