Ситуация с возможной экстрадицией Петрова и Боширова в Великобританию вывела из себя ведущего юмористической программы. Тигран Кеосаян пообещал британским спецслужбам мужской половой орган, а не российских граждан.

Ситуация с возможной экстрадицией Петрова и Боширова вВеликобританию вывела из себя ведущего юмористической программы. Тигран Кеосаянпообещал британским спецслужбам мужской половой орган, "а не российских граждан".Тигран Кеосаян опроверг расхожее мнение о британских властях– мол, они ничего не понимают. В эфире передачи "Международная пилорама"прозвучали слова британских прокуроров о том, что власти страны не собираютсяобращаться в Россию за экстрадицией Петрова и Боширова. Причина, по их словам, следующая:Москва "ясно дала понять" – она не выдает своих граждан."Ну вот! А говорили, что эти англичане ничего не понимают.Все они понимают. Особенно если сказать: ******* вам, а не российскихграждан!", – заявил Кеосаян, комментируя реакцию властей Великобритании,ранее обвинивших Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности котравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Реплика ведущего вызвала смехприсутствовавших в зале зрителей. Кеосаян позже объяснил, что нецензурное выражение в эфире "запикали".После эфира некоторые пользователи Сети вспомнили, что дочьрежиссера училась в Великобритании. Тигран Кеосаян в интервью радиостанции"Говорит Москва" подтвердил эту информацию – однако подчеркнул, чтотеперь девушка работает в России. "Моя дочь работает вторым режиссером уменя. Да, она отучилась в Англии в школе два крайних класса и в нью-йоркскомуниверситете, в Кинематографической Академии", – отметил режиссер.Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательногоуправления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городкеСолсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. ПозжеЛондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности кпокушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось,один из них – сотрудниу фармацевтической компании. "Отравителям"порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов далиинтервью главреду "Russia Today"Маргарите Симоньян.