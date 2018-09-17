Нью-Йорк. Едет мужик по Верезано-Бридж. Смотрит - девушка стоит, прыгать собралась. Он - по тормозам и давай ей орать:
- Что Вы, миссис! Не вздумайте этого делать!
Она:
- Вам не понять. У меня такая депрессия. Жить не хочу! Все прыгаю. . .
Он:
- Постойте! Я - моряк, я проведу Вас на пароход. Упрячу в трюме. Мы приплывем в Париж. Вы увидите Лондон, Рим. . . У Вас пройдет депрессия, и Вы будешь жить долго и счастливо. . .
И уговорил. . . Привел на корабль, и поплыли. Каждый вечер наведывался к ней в трюм. . . Приносил ей еду. . . (ну, и от нее все имел, естественно, тоже. . . ). И проплыли они так недели две. И вот, однажды, капитан, делая обход, нашел ее в трюме. И взмолилась миссис:
- Умоляю Вас, не увольняйте морячка! Он такой хороший. . . О
еще анекдот!