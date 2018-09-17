17.09.2018

2018-09-17 15:30:28

Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена

В Ленинградской области на обочине шоссе обнаружили "Мерседес" предпринимателя Бадри Шенгелии. По предварительной информации, автомобиль с коммерсантом расстреляли на ходу, после чего он съехал в кювет.



Шенгелия известем тем, что был важным свидетелем по делу "ночного губернатора" Санкт-Петербурга Владимира Кумарина и делу полковника СК Михаила Максименко. Шенгелия тогда рассказал в суде, что передал Максименко 50 тысяч долларов за то, чтобы тот "наказал" следователей, укравших у Бадри часы Hublot, передает Telegram-канал Mash.