На шоссе под Санкт-Петербургом найден труп бизнесмена Бадри Шенгелии. Тело с огнестрельными ранениями обнаружено в автомобиле.

Под Санкт-Петербургом застрелен бизнесмен Бадри Шенгелия.Как сообщил информированный источник, его тело было обнаружено в автомобиле на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.Шенгелия проходил по делу экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. В мае суд признал его виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Также он был лишен звания полковника.По данным следствия, Максименко получил 500 тысяч долларов за помощь в освобождении из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец (соратник Шакро Молодого). Еще 50 тысяч долларов полковник получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которые изъяли у него часы. Сам Максименко категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям.По данным "Интерфакса", Шенгелия являлся совладельцем и руководителем ряда компаний, которые специализировались на сдаче недвижимости в аренду и грузоперевозках. Также ему принадлежит фирма по доставке продуктов питания.