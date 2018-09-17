Телеведущая Эвелина Бледанс пришла в студию Прямого эфира
телеканала Россия 1, чтобы рассказать о результатах экстракорпорального оплодотворения.
Также звезда показала всем, что готова буквально драться за себя и своих детей.
Телеведущая Эвелина Бледанс пришла в студию "Прямого эфира"
телеканала "Россия 1", чтобы рассказать о результатах экстракорпорального оплодотворения.
Также звезда показала всем, что готова буквально драться за себя и своих детей.
Эвелина вместе со съемочной группой ток-шоу отправилась в
клинику, чтобы сдать кровь и провести ультразвуковое исследование. Врач-гинеколог
сообщил звезде, что она действительно ждет ребенка.
Бледанс принимала поздравления от собравшихся в студии
экспертов и друзей. Эвелина не скрывала радости: она наконец-то станет мамой долгожданной
девочки.
Некоторые гости студии обрушились на телеведущую с критикой. Женщина
из зрительного зала заявила, что Эвелина совершила эгоистичный поступок. Якобы
телеведущая рискует своим здоровьем и благополучием будущего малыша. "Какой
результат-то будет от этого, опять Дауна родите. Ведь он никому не нужен. Ни
обществу, ни вам, никому. Вы пудрите мозги своей счастливой жизнью", -
высказалась зрительница.
Эвелина, которая до этих слов вела себя сдержанно и спокойно,
встала с диванчика и размеренно подошла к женщине. И, со словами: "Я тебе, тварь,
сейчас дам за моего ребенка", нанесла зрительнице несколько ударов ладонью по
лицу. "Можешь говорить про меня все что угодно, а детей моих не тронь", -
сквозь зубы процедила Бледанс, возвращаясь на место.
После ведущий Андрей Малахов сделал сюрприз Эвелине. Из кармана
пиджака он вытащил коробочку с тестом на беременность. Он предложил звезде
прямо сейчас пройти экспресс-исследование. Бледанс долго отказывалась,
говорила, что боится возможной критики. Однако Малахову удалось уговорить Эвелену. Звезда удалилась за кулисы, а после вышла с положительным результатом в
студию.
Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей
Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора
генетического материала, звезда не называет.
Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с
израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда
артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.