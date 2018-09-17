Последнее интервью известного певца Иосифа Кобзона не дает покоя некоторым украинским патриотам Украины. Почти месяц прошел со дня смерти великого артиста – но хулители не устают писать злобные комментарии в соцсетях.

Последнее интервью известного певца Иосифа Кобзона не даетпокоя некоторым украинским "патриотам" Украины. Почти месяц прошел содня смерти великого артиста – но хулители не устают писать злобные комментариив соцсетях."Теперь чертям поет в аду", "Закрыласьвакансия в хоре Александрова", – соревнуются в остроумии пользователи сНезалежной. В своем последнем интервьюдля издания Dni.Ru Иосиф Давыдович спелстроки, которые, видимо, очень зацепили "свидомых".Напомним, что радикальные представители украинского сегментавсемирной сети начали хоронить Иосифа Кобзона, когда певец еще лежал вбольнице, в реанимации. Прогнозы, конечно, были неутешительны – известныйартист боролся с раком на протяжении последних 13 лет. Но, как видно попоследнему интервью певца, он до конца сохранял оптимизм и силу духа. Кобзона госпитализировали20 июля и поместили в реанимацию отделения нейрохирургии. Состояние мэтраотечественной эстрады оценивалось как тяжелое, его подключили к аппаратуискусственной вентиляции легких.Тут пользователи с Украины разошлись. Они не могли проститьуроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самые трудныевремена. "По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируюткорпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", – писал очереднойдоморощенный юморист. "По ходу Кобзон отправился дарить пирамидкуМотороле", – соглашался с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзонне дышит: появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину"героя Новороссии", – выплескивал свою злость на страницы соцсетитретий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов, – Прим. ред).Однако Иосиф Давыдович и в своем последнем интервью дляиздания Dni.Ru задал жару оппонентам.Артист спел частушку с нецензурной концовкой. Он отметил, что это очень удобный,простой и всем понятный язык. Своим последним интервью Кобзон ответил всемсвоим противникам, которые не могут успокоиться даже после смерти великогопевца.