Рэпер Дмитрий
Кузнецов, более известный как Хаски, в очередной раз эпатировал общественность.
Музыкант провел в Москве два ужасающих перфоманса.
Рэпер Дмитрий
Кузнецов, более известный как Хаски, в очередной раз эпатировал общественность.
Музыкант провел в Москве два ужасающих перфоманса.
25-летний исполнитель не на шутку напугал прохожих, "повесив" себя
на балконе столичного отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. Рэпер висел он на
альпинистском снаряжении, что спасло его падения. Хаски вместе с другом
задержали сотрудники полиции, но в итоге отпустили молодых людей.
Однако данного перфоманса скандальному
рэперу оказалось мало, и он организовал собственные похороны. Мероприятие
прошло в Доме культуры "Стимул". На похороны заживо собрались более ста человек,
передает .
Свидетели прощания отметили, что сами сотрудники ДК не подозревали
о запланированном мероприятии. Поклонники творчества рэпера попытались
объяснить суть происходящего. Многие посчитали, что, таким образом, Хаски
выразил переход из одного музыкального жанра в другой.
Ранее, 11 сентября
рэпер уничтожил новый альбом "Евангелие от собаки". Музыкант признался
музыкант, что на такой шаг он пошел из-за повышенного внимания к себе.
Отметим, Кузнецов начал
пробовать себя в музыке с 15-летнего возраста. Но известность к нему пришла
лишь в 2017 году. Самые популярные треки Хаски – это "Панелька" и "Пуля-дура". Интересно,
что рэпер является выпускником журфака МГУ. В Москву молодой человек приехал в
2010 году из Улан-Удэ.