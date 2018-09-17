Рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, в очередной раз эпатировал общественность. Музыкант провел в Москве два ужасающих перфоманса.

Рэпер ДмитрийКузнецов, более известный как Хаски, в очередной раз эпатировал общественность.Музыкант провел в Москве два ужасающих перфоманса.25-летний исполнитель не на шутку напугал прохожих, "повесив" себяна балконе столичного отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. Рэпер висел он наальпинистском снаряжении, что спасло его падения. Хаски вместе с другомзадержали сотрудники полиции, но в итоге отпустили молодых людей.Однако данного перфоманса скандальномурэперу оказалось мало, и он организовал собственные похороны. Мероприятиепрошло в Доме культуры "Стимул". На похороны заживо собрались более ста человек,передает .Свидетели прощания отметили, что сами сотрудники ДК не подозревалио запланированном мероприятии. Поклонники творчества рэпера попыталисьобъяснить суть происходящего. Многие посчитали, что, таким образом, Хаскивыразил переход из одного музыкального жанра в другой.Ранее, 11 сентябрярэпер уничтожил новый альбом "Евангелие от собаки". Музыкант призналсямузыкант, что на такой шаг он пошел из-за повышенного внимания к себе.Отметим, Кузнецов началпробовать себя в музыке с 15-летнего возраста. Но известность к нему пришлалишь в 2017 году. Самые популярные треки Хаски – это "Панелька" и "Пуля-дура". Интересно,что рэпер является выпускником журфака МГУ. В Москву молодой человек приехал в2010 году из Улан-Удэ.