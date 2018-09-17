Алле Пугачевой стоит брать пример со своего бывшего мужа Филиппа Киркорова – а не сидеть на шее у нынешнего супруга Максима Галкина.

Алле Пугачевой стоит брать пример со своего бывшего мужа Филиппа Киркорова – а не сидеть на шее у нынешнего супруга Максима Галкина.Если бы Пугачева снимала клипы сомнительного содержания, унее не было бы недостатка в финансах. Тогда хватило бы денег и на содержаниешколы талантов, считает член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян."Да, похоже Алла Борисовна не освоила курсы хайпа,которые спешно прошел Филипп Бедросович. Если бы она сейчас по примеруКиркорова начала выпускать сомнительные клипы, то и денег бы наверное хватилона содержание школы талантов. Алла Борисовна! может к своему триумфальномувозвращению на сцену весной выпустите нечто в стиле "Ибицы"?", -иронизирует эксперт.По словам Манукяна, тогда примадонне не придется сидеть нашее у Максима Галкина. "Нет желания себя попробовать в жанре хайпа? Тогдаи рекламы в клип можно будет воткнуть сполна", – интересуется Манукян.Нашелся у эксперта и серьезный вопрос к Алле Борисовне.Насколько ей нравится то, во что превратился современный шоу-бизнес? И нечувствует ли примадонна порой, что и она ответственна за то, в какое "болото"он превратился."А, может, она именно по такому принципу его ивыстраивала – чтобы в итоге он стал таким дном? Очевидно, что в него попастьнынче могут только те люди, которые готовы шокировать аудиторию и проявлятьлояльность ко всем непотребствам, которые позволяют себе его топ-игроки. Анастоящим молодым талантам дорога в него давно уже закрыта", – поделилсясвоими размышлениями эксперт в эксклюзивноминтервью изданию Dni.Ru.Напомним, последний выпуск мастерской эстрадного искусства Пугачевой"Рецитал" состоялся в мае. С сентября сайт учреждения не работает,телефоны заблокированы, а помещение школы в комплексе "Лотте Плаза"отдано другой организации.Как выяснилось, Алла Борисовна собиралась закрыть мастерскуюеще в 2017 году. занимает уже другая организация. Аренда квадратных метров вцентре Москвы стоила огромных денег, а прибыли от студии Пугачева не получала. Занятияпродлились еще на год лишь благодаря тому, что родители некоторых учениковвзяли на себя оплату аренды.