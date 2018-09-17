В этом году исполняется ровно 100 лет со дня ее гибели. Она была причислена к лику святых. Накануне тысячи паломников совершили крестный ход в Подмосковье между селами Ильинское и Усово. Именно там находились резиденции княгини.

В этом году исполняется ровно 100 лет со дня ее гибели. Она была причислена к лику святых. Накануне тысячи паломников совершили крестный ход в Подмосковье между селами Ильинское и Усово. Именно там находились резиденции княгини.Это только начало большого пути. Елизаветинский крестный ход предваряет Божественная литургия. В Спасском храме в селе Усово ее возглавляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.- Справедливы слова Священного писания, что праведники вовеки живут.Причисленная к лику святых великая княгиня Елизавета Федоровна, ангел милосердия, основательница Марфо-Мариинской обители — ровно сто лет назад в Алапаевской шахте она погибла от рук большевиков. Ее память чтут — и вот крестный ход выстраивается у храма в Ильинском. Здесь урожденная принцесса Гессен-Дармштадская, внучка королевы Виктории, постигала азы православия. В этих заповедных подмосковных местах вместе с супругом, великим князем Сергеем Александровичем, она провела самые счастливые годы."Она пошла когда за Сергея Александровича, она не должна была переходить в православие. Она перешла не в угоду ему — она поняла, что именно в православии она может обрести полноту своей веры. И вот сейчас в крестном ходе мы видим очень много молодых лиц", — говорит насельница монастыря Святой равноапостольной Марии Магдалины (Гефсимания) Магдалина (Проферансова).Елизаветинский крестный ход — уже традиция. Седьмой и как никогда прежде многолюдный — больше трех тысяч человек проходят пять с лишним километров под дождем, с совсем еще маленькими детьми.- Это мой внучок едет, ему только-только два годика исполнилось, и это первый его крестный ход. И это так радостно, что у людей такой праздник на душе, они хотят пройти, несмотря на дождь, и помолиться, и выразить надежду, что и Россия наша не пропадет, и мы воспрянем и сильны будем!С ровного асфальта паломники сворачивают к реке Москве — и это самая красивая и необыкновенная часть маршрута. По понтонному мосту с берега на берег — это символическое повторение пути великокняжеской четы. Примерно в эти сентябрьские дни с наступлением первых холодов семья перебиралась из летней резиденции в Ильинском в зимний теплый дом в Усове.Императорская дорога ведет мимо сохранившегося родильного приюта, построенного для крестьян по приказу Сергея Александровича, школы, основанной еще императрицей Марией Федоровной."Мы с благодарственным крестным ходом обходим границы исторического имения, очень надеемся на его возрождение, потому что в имении сохранилось целых восемь зданий. Самое старое — 1874 года, это школа императрицы Марии Александровны", — говорит председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Выстоявшие лихой XX век постройки уже реставрируют, чтобы превратить в музеи. Память о великом служении и подвиге милосердия Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича будет жить и в сердцах отзываться.