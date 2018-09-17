По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей Facebook прокомментировала обвинения постпреда США при ООН Ники Хейли в том, что Москва содействовала убийству Ким Чен Нама.

"По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди". Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей Facebook прокомментировала обвинения постпреда США при ООН Ники Хейли в том, что Москва содействовала убийству Ким Чен Нама. Ким Чен Нам – брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына.На заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна Ники Хейли заявила, что Москва передала Северной Корее биологические вещества, когда Северная Корея убила Ким Чен Нама. Трудно сказать, поняла ли сама Ники Хейли то, что хотела сказать: Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. В аэропорту ему брызнули в лицо из баллончика с жидкостью.VX — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Он в 300 раз токсичнее фосгена, использовавшегося во время Первой мировой войны. Смерть при отравлении наступает в течение 10-15 минут.Этот нервно-паралитический яд создан в 1955 году в Великобритании на основе амитона. Разработкой занималась химическая лаборатория в Портон-Даун. После был запрещен. В настоящее время VX-газ есть только в военных арсеналах США.Лаборатория в Портон-Дауне уже упоминалась в связи с "делом Скрипалей". Тогда в одной из проб крови пострадавших от отравления в Солсбери экс-полковника Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии было обнаружены следы стоящего на вооружении стран НАТО отравляющего вещества BZ.Пробу отправили из Великобритании в одну из швейцарских лабораторий. Позже Лондон пояснит, что огромная доза BZ была подмешана в биоматериалы для того, чтобы проверить качество работы лаборатории.Москва неоднократно заявляла, что к отравлению Скрипалей отношения не имеет, отравляющее вещество "Новичок" не разрабатывала и не производила. Кроме того, в 2017 году Россия под контролем международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) уничтожила все свои армейские запасы химических отравляющих веществ.