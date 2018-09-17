Подсудимая признана виновной в хищении денежных средств граждан под видом оказания им содействия в получении жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда...

На основании материалов уголовного дела, расследованного в СУ УВД по ЮВАО, подсудимая признана виновной в хищении денежных средств граждан под видом оказания им содействия в получении жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.Как сообщалось ранее, обвиняемая предложила одной из потерпевших помощь в получении жилой площади за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Женщина уверила, что у нее есть возможность включить последнюю в число больных граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий и получение жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда. В действительности фигурантка не имела какой-либо законной и фактической возможности оказать данную услугу.Подобным образом женщина похитила денежные средства еще троих граждан, а сумма общего материального ущерба составила свыше 28 млн рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», соединенные в одно производство.В 2017 году злоумышленница, ранее осужденная за совершение аналогичных противоправных деяний, была этапирована в Москву из одного из исправительных учреждений. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В марте текущего года уголовное дело было направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53