Николай Носков пробудет в клинике как минимум до конца сентября. Певец проходит курс реабилитации и лечения.

Николай Носков пробудет в клинике как минимум до концасентября. Певец проходит курс реабилитации и лечения.Тревожные слухи о критическом состоянии Николая Носкова неподтвердились. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что уартиста случился второй инсульт. Как выяснилось, известный певец действительнов больнице. Однако это плановая госпитализация.Директор певца Андрей Атабеков удивился вопросуобеспокоенных журналистов. Он виделся с Николаем два месяца назад, и с певцомвсе было в порядке. Подробнее рассказала о состоянии Носкова его официальныйпредставитель Лина Бьйорк. По ее словам, музыкант сейчас в санатории. Онпроходит реабилитацию с аппаратами и разными тренажерами, чтобы восстановитьсяокончательно. С певцом работают психологи.Это подтвердила позже и супруга артиста, Марина Носкова."Это просто восстановительная реабилитация. Он проходит плановый курслечения. Там, где он находится – почти санаторий. Он делает упражнения длявосстановления речи, вокальных способностей. Не волнуйтесь, не переживайте, всехорошо, все с порядке!", – заявила жена певца.Николай Носков на сцене уже около 40 лет. С 1987 года он быллидером и солистом "Парка Горького", но покинул группу в 1990-м. В 2018году певцу присвоили звание заслуженного артиста России. Публике хорошоизвестны его песни "Я не модный", "Я тебя люблю", "Этоздорово". Носков женат, имеет дочь Екатерину, три года назад сталдедушкой.Проблемы со здоровьем у талантливого композитора иисполнителя начались весной 2017 года. Певец перенес операцию по удалениютромба в шейном отделе. Музыканта удалось спасти, но теперь он заново учитсяходить, говорить и петь, напоминает "Комсомольская правда".