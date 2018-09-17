Мария Максакова не боится украинских националистов – но, тем не менее, ходит в бронежилете. Покидать Украину оперная певица отказалась - несмотря на опубликованные в Сети угрозы.

Мария Максакова не боится украинских националистов – но, темне менее, ходит в бронежилете. Покидать Украину оперная певица отказалась -несмотря на опубликованные в Сети угрозы.Марию Максакову охраняют "доблестные воины АТО".Телохранителей артистке выделил сам украинский президент Петр Порошенко, такчто на угрозы так называемых патриотов она не обращает внимания."Мнепредоставлена государственная охрана. Меня очень опекают. Меня опекаетпрезидент Петр Алексеевич Порошенко, когда он выделил мне эту госохрану, этобыло его решение. Зачем мне советовать куда-то переезжать, если я здесьдействительно под замечательной охраной?" – заявила вдова убитого в КиевеДениса Вороненкова корреспонденту НТВ.Максакова утверждает, что даже не знала о видео сугрозами, пока по этому поводу не было возбуждено уголовное дело. Тем не менее,несмотря на смелые заявления, певица носит бронежилет – возможно, поэтомувыглядит несколько располневшей (как писали Dni.Ru,это было особенно заметно во время ее последнего интервью с Евгением Киселевым).Напомним, ролик с угрозами в адрес сбежавшей на Украину певицыопубликовал в соцсетях журналист Игорь Громов. Он предложил оперной диве в 72часа покинуть страну. Громов считает, что Мария Максакова является российским спецагентом.Его убеждает в этом близкое знакомство Максаковой с бизнесменом АлександромСусленским. Предполагается, что между вдовой Вороненкова и Сусленским не простодружеские отношения – их очень часто видят вместе. А Сусленского украинцыназывают "смотрящим" за культурой в Незалежной."Александр Сусленский – это советник министра культурыНищука, которого уволили сразу после начала нашего культурного Майдана, однимиз организатором которого я являюсь. И многих людей волнует тот факт, чтоЕвгений Нищук, по сути, проводя пророссийскую политику, дает шанс таким людям,как Максакова и Сусленский, влиять на сферу культуры", – обосновал своиугрозы в адрес певицы Громов, выступив в эфире телеканала НТВ. Онвоспользовался случаем и снова предупредил певицу: ее ждет судьбаукраинского журналиста Олеся Бузины, передает