Андрей Малахов и Марина Федункив дали новый повод для слухов. Актриса и телеведущий записали провокационный ролик.

Андрей Малахов и Марина Федункив дали новый повод для слухов.Актриса и телеведущий записали провокационный ролик.В своем Instagram Марина опубликовала видеонарезку, накоторой запечатлена в компании Андрея. Запись начинается с заставки в стилетеленовостей с плашкой "Сенсация!".На видео Малахов и Федункив сидят за уставленным яствамипраздничным столом. "Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует вТбилиси", – сообщает артистка на камеру и чокается с телеведущим. На фоне имкрича:т "Горько!".Потом в звезды, как жених и невеста, смотрят грузинский танец в исполнении местных танцоров, а после позируют рядом с печью. Завершается "новостнойвыпуск" купанием Марины и Андрея в бассейне. Телеведущий держит актрису надводой на руках.Напомним, в рамках акции "В отпуск с АндреемМалаховым" прославленный шоумен отправился в Грузию. Там телеведущийвстретился с коллегой Александрой Буратаевой, в арт-салоне которой самизготовил и разрисовал вазу, а теперь устроил заплыв с известной комедийнойактрисой Мариной Федункив.Ранее Андрей публиковал в своем микроблоге снимок, избассейна, на котором держит на руках Марину. Поклонники в шутку пристыдилизнаменитость, мол, в отпуск повез актрису, а не жену. Видимо именно после этихнамеков звезды решили записать "скандальный" ролик.Отметим, что поклонники оценили совместное творчество звезди похвалили из-за отличное чувство юмора. "Артисты.......Что тут еще скажешь то. Ай Молодца (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Маринагенератор идей приколов для нашего настроения. Ждем интересных видео", "Похитительницасердец! 👏 Охотница ...", "Отожгла в очередной раз!🤣", – писали интернет-обыватели в комментариях.