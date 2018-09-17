Андрей Малахов и Марина Федункив дали новый повод для слухов.
Актриса и телеведущий записали провокационный ролик.
Андрей Малахов и Марина Федункив дали новый повод для слухов.
Актриса и телеведущий записали провокационный ролик.
В своем Instagram Марина опубликовала видеонарезку, на
которой запечатлена в компании Андрея. Запись начинается с заставки в стиле
теленовостей с плашкой "Сенсация!".
На видео Малахов и Федункив сидят за уставленным яствами
праздничным столом. "Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в
Тбилиси", – сообщает артистка на камеру и чокается с телеведущим. На фоне им
крича:т "Горько!".
Потом в звезды, как жених и невеста, смотрят грузинский танец в исполнении местных танцоров, а после позируют рядом с печью. Завершается "новостной
выпуск" купанием Марины и Андрея в бассейне. Телеведущий держит актрису над
водой на руках.
Напомним, в рамках акции "В отпуск с Андреем
Малаховым" прославленный шоумен отправился в Грузию. Там телеведущий
встретился с коллегой Александрой Буратаевой, в арт-салоне которой сам
изготовил и разрисовал вазу, а теперь устроил заплыв с известной комедийной
актрисой Мариной Федункив.
Ранее Андрей публиковал в своем микроблоге снимок, из
бассейна, на котором держит на руках Марину. Поклонники в шутку пристыдили
знаменитость, мол, в отпуск повез актрису, а не жену. Видимо именно после этих
намеков звезды решили записать "скандальный" ролик.
Отметим, что поклонники оценили совместное творчество звезд
и похвалили из-за отличное чувство юмора. "Артисты.......
Что тут еще скажешь то. Ай Молодца (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Марина
генератор идей приколов для нашего настроения. Ждем интересных видео", "Похитительница
сердец! 👏 Охотница ...", "Отожгла в очередной раз!🤣", – писали интернет-обыватели в комментариях.