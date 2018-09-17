Попытка известного юмориста Евгения Петросяна радикально сменить имидж не удалась. Артист признался, что не выдержал испытание: ему пришлось срочно побриться.

Попытка известного юмориста Евгения Петросяна радикальносменить имидж не удалась. Артист признался, что не выдержал испытание: емупришлось срочно побриться.Фотография нового образа Евгения Петросяна появилась всоциальных сетях. 73-летний юморист в самом деле выглядит изрядно помолодевшим.Артист предстал в модных коричневых ботинках, коричневых же брюках и клетчатомпиджаке.Петросян признался, что уже три недели не давал концертов.Однако 17 сентября, наконец, выступит со своим коллективом в подмосковномНогинске. И в связи с этим, по словам Петросяна, он "уже не в тренде"– побрился.Напомним, накануне своего дня рождения юморист впервые замного лет решился сменить образ на более брутальный. Чтобы быть "в тренде",73-летний народный артист отрастил щетину.Именинник показал подписчикам в соцсетях портрет в новомимидже и собрал сотни комплиментов. Фанаты пожелали Петросяну в день рождения оставатьсятаким же позитивным и молодым душой.Шумиха и скандалы вокруг развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко сказались на его здоровье. Адвокаты артиста отмечают, что аппетиты его супруги все растут. Однако получить больше, чем положено по закону, она сможет если Петросян сам решит отдать ей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится. По мнению защитников, Елена Григорьевна рассчитывает именно на третий вариант.Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15 из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста подать на развод. Некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный раздел имущества супругов, напоминает .