Известная телеведущая высказалась о подозреваемых
в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиянах. По ее мнению, мужчины
своим недавнем интервью с главредом RT
Маргаритой
Симоньян только вызвали тревогу.
Известная телеведущая высказалась о подозреваемых
в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиянах. По ее мнению, мужчины
своим недавнем интервью с главредом RT
Маргаритой
Симоньян только вызвали тревогу.
Похудевшая и
посвежевшая Ирада Зейналова отметила, что интервью никого не успокоило. Оно лишь
дало повод для бесконечного числа шуток в Сети. Также ведущая раскусила Александра
Петрова и Руслана Боширова на несостыковках и путанице в их ответах.
По словам Зейналовой,
после рассказов соседей по отелю о том, что в ночь перед поездкой
в Солсбери мужчины привели в номер даму, курили и громко
смеялись, появилось мнение, что это точно "Джеймсы Бонды". И осталась тревога,
которую эти двое поселили своим странным поведением: потели, нервничали, давали
сбивчивые ответы.
Высказали свое мнение о
подозреваемых Лондоном россиянах и деле Скрипаля в целом на Западе. "Нет ни
одной фотографии Скрипалей, при том, что они в 9 утра уехали из дома,
туристы приехали в Солсберри около 12… В этом уходе с радаров
может быть ответ на вопросы, зачем ездить смотреть Солсберийский собор
в самый неподходящий сезон, зачем прилетать одновременно с Юлией,
зачем рассказывать, что возили препараты для фитнеса, зачем вообще травить
Скрипаля", – заявил для НТВ колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски.
"А если это вообще не
было попыткой отравления? Если это неосторожное обращение с ядами?.. Мы не
знаем, что делал у нас в стране Скрипаль, с кем вел бизнес. Вы
не думаете, что это была некая мафия?", – выразил свое мнение бывший
член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.
По словам экс-мэра Лондона Кена Ливингстона, премьер-министр
страны Тереза Мэй ведет двойную игру. "Она прекрасно понимает, что в итоге
оппозиция может в любой момент потребовать ее отставки и взять власть
в свои руки. Именно поэтому она разыгрывает беспроигрышную карту", -
заявил политик.
В свою очередь Кремль отреагировал на данные о связи "отравителя"
Скрипалей с Минобороны. Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков заявил,
что доверяет словам главы государства о личностях Александра
Петрова и Руслана Боширова.
"Слова президента для меня являются большим основанием для
доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", – цитирует
Пескова "Интерфакс". Так представитель Кремля
прокомментировал информацию о том, что журналисты, дозвонившиеся на телефонный
номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт Петрова, попали
в приемную Минобороны.