Известная телеведущая высказалась о подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиянах. По ее мнению, мужчины своим недавнем интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян только вызвали тревогу.

Известная телеведущая высказалась о подозреваемыхв отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиянах. По ее мнению, мужчинысвоим недавнем интервью с главредом RTМаргаритойСимоньян только вызвали тревогу.Похудевшая ипосвежевшая Ирада Зейналова отметила, что интервью никого не успокоило. Оно лишьдало повод для бесконечного числа шуток в Сети. Также ведущая раскусила АлександраПетрова и Руслана Боширова на несостыковках и путанице в их ответах.По словам Зейналовой,после рассказов соседей по отелю о том, что в ночь перед поездкойв Солсбери мужчины привели в номер даму, курили и громкосмеялись, появилось мнение, что это точно "Джеймсы Бонды". И осталась тревога,которую эти двое поселили своим странным поведением: потели, нервничали, давалисбивчивые ответы.Высказали свое мнение оподозреваемых Лондоном россиянах и деле Скрипаля в целом на Западе. "Нет ниодной фотографии Скрипалей, при том, что они в 9 утра уехали из дома,туристы приехали в Солсберри около 12… В этом уходе с радаровможет быть ответ на вопросы, зачем ездить смотреть Солсберийский соборв самый неподходящий сезон, зачем прилетать одновременно с Юлией,зачем рассказывать, что возили препараты для фитнеса, зачем вообще травитьСкрипаля", – заявил для НТВ колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски."А если это вообще небыло попыткой отравления? Если это неосторожное обращение с ядами?.. Мы незнаем, что делал у нас в стране Скрипаль, с кем вел бизнес. Выне думаете, что это была некая мафия?", – выразил свое мнение бывшийчлен парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.По словам экс-мэра Лондона Кена Ливингстона, премьер-министрстраны Тереза Мэй ведет двойную игру. "Она прекрасно понимает, что в итогеоппозиция может в любой момент потребовать ее отставки и взять властьв свои руки. Именно поэтому она разыгрывает беспроигрышную карту", -заявил политик.В свою очередь Кремль отреагировал на данные о связи "отравителя"Скрипалей с Минобороны. Пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков заявил,что доверяет словам главы государства о личностях АлександраПетрова и Руслана Боширова."Слова президента для меня являются большим основанием длядоверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", – цитируетПескова "Интерфакс". Так представитель Кремляпрокомментировал информацию о том, что журналисты, дозвонившиеся на телефонныйномер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт Петрова, попалив приемную Минобороны.