Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к подготовке закона, обязывающего разработчиков делать предустановленные приложения на смартфонах полностью удаляемыми. Об этом следует из Плана развития конкуренции в сфере информационных технологий, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к подготовке закона, обязывающего разработчиков делать предустановленные приложения на смартфонах полностью удаляемыми. Об этом следует из "Плана развития конкуренции в сфере информационных технологий", текст которого опубликован на сайте ведомства.Предложение касается всех предустанавливаемых на устройство программ, за исключением сервисных — тех, от которых напрямую зависит его работоспособность. Как ожидается, федеральный закон будет подготовлен к апрелю следующего года. Его разработкой займутся ФАС, Минкомсвязь и Роспотребнадзор."В настоящее время идет работа по формированию рабочих групп при экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий, — сообщили РБК в ведомстве. — В том числе будет создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости (за исключением сервисных приложений)".К числу "навязываемых" могут быть отнесены любые мобильные приложения (в том числе партнерские и рекламные), которые установили на аппарат разработчик или производитель, а не пользователь. На iOS стоковыми программами могут быть браузер Safari или "Найти iPhone", на Android — Gmail или "Google Play Музыка". Удалить "раздутый" софт, не прибегая к специальным утилитам или взлому прошивки, нельзя.”Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным читайте такжеИзбавление устройств от "неудаляемых" приложений — не единственная инициатива, продвигаемая ФАС. Согласно "дорожной карте", ведомство также намерено обязать производителей смартфонов устанавливать на все устройства отечественные аналоги штатных программ — браузеров, почтовых клиентов, аудиопроигрывателей и других приложений.