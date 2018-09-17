«Ростелеком» стал официальным партнёром большого автомобильного шоу «Авто Day» во Владимире. Для взрослых цифровой провайдер подготовил развлекательную программу и призы для конкурсов, а также и развернул демозону сервиса «Видеонаблюдение». А для детей, чтобы они не скучали, пока родители заняты, пригласил аниматоров и установил кольцеброс. За время работы автошоу площадку «Ростелекома» посетили более тысячи человек. Гостей праздника также ждали массовый тест-драйв ведущих марок автомобилей, мастер-классы, большой концерт, конкурсы и лотереи с подарками.

Ростелеком стал официальным партнёром большого автомобильного шоу Авто Day во Владимире. Для взрослых цифровой провайдер подготовил развлекательную программу и призы для конкурсов, а также и развернул демозону сервиса Видеонаблюдение. А для детей, чтобы они не скучали, пока родители заняты, пригласил аниматоров и установил кольцеброс. За время работы автошоу площадку Ростелекома посетили более тысячи человек. Гостей праздника также ждали массовый тест-драйв ведущих марок автомобилей, мастер-классы, большой концерт, конкурсы и лотереи с подарками.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком: Все наши услуги призваны сделать жизнь людей проще и комфортнее. А автолюбители – это такие люди, которые особенно болеют за своих железных коней. Поэтому гости Авто Day с интересом знакомились с возможностями сервиса Видеонаблюдение от Ростелекома. Многие были удивлены, насколько легко обрести спокойствие, ведь тут не нужны особые навыки: провода тянуть не надо, камера устанавливается и активируется за три минуты.Гости по достоинству оценили возможность в любое время следить за своей машиной, оставленной возле дома или в гараже.Подключив услугу Видеонаблюдение, можно следить за происходящим на территории дома, гаража или дачи из любой точки мира, где есть интернет. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет хранить видеозаписи в архиве за период от 7 до 30 дней. Предусмотрена система автоматической записи с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.