Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что на предстоящем исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будут присутствовать представители российской организации.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что на предстоящем исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будут присутствовать представители российской организации."В исполкоме WADA на данный момент нет ни одного россиянина, – приводит слова Пахноцкой ТАСС. – Насколько мне известно, заседание будет проходить в закрытом режиме и в повестке не планируется выступление официальных представителей России. Поэтому от РУСАДА никого на нем не будет".Напомним, что ранее WADA дало понять, что настроено на полное восстановление РУСАДА в своих правах. Сообщается о том, что стороны намерены найти компромисс.