В Свердловской области жительницы Каменск-Уральска пришли в сетевой продуктовый магазин возвращать просроченные продукты, повздорили администратором, а затем и подрались с ним, снимая происходящее на видео.

В Свердловской области жительницы Каменск-Уральска пришли в сетевой продуктовый магазин возвращать просроченные продукты и крепко повздорили с сотрудниками супермаркета."В итоге нам швырнули деньги, нахамили и вытолкнули. Мы ж просто попросили, чтоб хотя бы по регламенту принесли извинения. Думали, администратор, а оказалось — директор Быкова Ольга Васильевна" — написали авторы видео с происшествием, выложившие его в социальную сеть.Действительно, банальный возврат продуктов вылился в конфликт, а затем взаимные оскорбления перешли в драку, участницы которой пинались и таскали друг друга за волосы. Внимательные пользователи обратили внимание, что покупательницы, по всей видимости, первыми пнули сотрудницу магазина.Другие отметили, что налицо явная провокация: "Сами травлю с камерой устроили, зачем? Автор ролика, тебя на место администратора и посмотрим, как запоёшь. С себя начните, скандалистки!"Местная пресса уже обратилась в главный уральский офис сетевого магазина с просьбой прокомментировать инцидент. Там пообещали сделать это позднее, поскольку в настоящее время обстоятельства происшествия тщательно изучаются.