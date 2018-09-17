Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин, который по ходу очередного этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура имел контакт с машиной Серхио Переса из Force India, отметил, что до этого инцидента у него многое получалось в гонке.

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин, который по ходу очередного этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура имел контакт с машиной Серхио Переса из Force India, отметил, что до этого инцидента у него многое получалось в гонке."Это была битва. Я боролся по ходу всей гонки, старался выжать максимум из каждого эпизода, — цитирует россиянина пресс-служба Williams. – В начале гонки мы оказались в хорошей позиции, и все шло хорошо вплоть до контакта с болидом Force India".По словам Сироткина, в результате контакта его машина была сильно повреждена: "И после этого нам оставалось только пытаться "выжить" в гонке. На этой трассе сложно обгонять, так что я боролся как мог, стараясь защитить машину и свою позицию, но с каждым кругом это становилось все сложнее, машина работала все хуже".Россиянин констатирует, что он выложился по максимуму: "И я выжал из болида все, чтобы на финише показать максимально хороший результат". Как уже сообщали 33Live.RuRu, в Сингапуре наш спортсмен оказался на итоговом 19-м месте.