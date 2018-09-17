После расстрела бизнесмена Бадри Шенгелия во Всеволожском районе Ленинградской области, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье убийство.

После расстрела бизнесмена Бадри Шенгелия во Всеволожском районе Ленинградской области, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в СКР, отметив, что Mercedes-Benz, который управлял 65-летний предприниматель, был в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе обстрелян из автоматического оружия неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля.Тело и машину жертвы покушения обнаружили около 13:30 мск. По предварительным данным, Шенгелия ехал в Санкт-Петербург. Он являлся совладельцем и руководителем ряда компаний, которые специализировались на сдаче недвижимости в аренду и грузоперевозках. Также ему принадлежит фирма по доставке продуктов питания.В свое время ряд региональных средств массовой информации сообщали публике о связях Шенгелия с криминальным миром. В конце 2000-х годов бизнесмен давал показания в ходе расследования уголовного дела в отношении лидера Тамбовского преступного сообщества Владимира Барсукова (Кумарина).Кроме того, Шенгелия является фигурантом уголовного дела начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, осужденного за получение взяток.Следствие, а затем и суд пришли к выводу, что предприниматель в 2015 году передал Максименко взятку в размере 50 тысяч долларов за организацию незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.