В выборе профессии Антона Чупрова весомую роль сыграла преемственность поколений...

Младший инспектор службы 3 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Антон Чупров после армии решил пойти служить в органы внутренних дел.В выборе профессии Антона Чупрова весомую роль сыграла преемственность поколений. Дед - майор милиции Борис Иосифович Чупров - почетный сотрудник органов внутренних дел г. Тольятти.«Когда я вернулся из армии меня сразу вызвали для беседы в Совет ветеранов органов внутренних дел г. Тольятти. Тогда действующим председателем Совета была бывшая напарница моего деда. Она, конечно, знала обо мне», - вспоминает Антон. Разговор с ветеранами еще больше укрепил его намерения поступить на службу в органы внутренних дел. Так Антон Чупров стал полицейским отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции г. Тольятти Самарской области. Но помимо интереса к службе, у него было серьезное увлечение - изучение английского языка. «В детстве мама убедила меня в необходимости изучения иностранного языка. Поэтому еще до школы я поступил в специальный подготовительный класс с англоязычным уклоном. На работе часто возникала потребность в сотрудниках полиции, владеющих иностранным языком на высоком уровне, и я с удовольствием применял свои навыки», - рассказал Антон.Антон Чупров работал на Универсиаде в г. Казани. В командировке на Олимпиаду в г. Сочи узнал о начале набора в московскую туристическую полицию. После сдачи экзамена на знание иностранного языка он был принят на новое место службы.Сегодня старший сержант полиции Антон Чупров служит в московской туристической полиции. Руководство положительно оценивает его работу, а у товарищей он пользуется заслуженным уважением.Свободное от службы время Антон посвящает своему хобби - моделированию уменьшенных прототипов техники: транспортных средств и самолетов. Также коллеги считают Антона душой компании. Благодаря вокальным данным и творческому потенциалу ни один концерт для личного состава подразделения не проходит без его участия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве