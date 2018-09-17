Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила свои выступления в нынешнем сезоне и больше не примет участия в теннисных турнирах в 2018 году. 31-летняя россиянка планирует вернуться на корт в начале 2019 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила свои выступления в нынешнем сезоне и больше не примет участия в теннисных турнирах в 2018 году. 31-летняя россиянка планирует вернуться на корт в начале 2019 года."Шарапова завершает нынешний сезон и не собирается приезжать на турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, — цитирует Чемпионат.Com корреспондента New York Times Бена Ротенберга. – Она решила отдохнуть и набраться сил. Вернуться на корт она собирается в начале 2019 года, когда отправится на турнир в Шэньчжэне".Напомним, что ранее стало известно о том, что Шарапова собиралась принять участие в Кубке Кремля-2018, который пройдет в столице России с 13 по 21 октября.