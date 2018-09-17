С 9 по 15 сентября 2018 года в г. Владимире прошел лично-командный чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия...

С 9 по 15 сентября 2018 года в г. Владимире прошел лично-командный чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.В соревнованиях приняло участие 313 сотрудников, представлявших 70 команд субъектов Российской Федерации и Управлений на транспорте МВД России по Федеральным округам.Программа соревнований:- мужчины – упражнения ПБ-3 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова, а также упражнения А-3 и А-4 стрельба из автомата Калашникова;- женщины – упражнения ПБ-2 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова.В составе команды Московской полиции приняли участие: Деветьяров Евгений (УВД по ЗАО); Степанченко Евгений (УПП УРЛС); Косицын Александр и Нестерова Юлия (2-й ОПП).По итогам соревнований в общекомандном зачете 1-е место заняла команда ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2-е место – команда МВД по Республике Татарстан, 3-е – ГУ МВД России по Красноярскому краю, 4-е – ГУ МВД России по г. Москве (в 2017 году – 4-е место).Лучший спортивный результат показали Деветьяров Евгений (УВД по ЗАО) – 2-е место (упражнение ПБ-3), Степанченко Евгений (УПП УРЛС) – 3-е место (упражнение А-4).4 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве