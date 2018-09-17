Сотрудники полиции в рамках всероссийской акции «Дети России-2018» провели разъяснительную беседу с родителями учащихся средней школы...

Сотрудники полиции в рамках всероссийской акции «Дети России-2018» провели разъяснительную беседу с родителями учащихся средней школы «Русская горнолыжная школа – «Столица» с целью профилактики и предупреждения наркомании среди несовершеннолетних.Начальник Отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал собравшимся о вреде наркотических и психотропных веществ, озвучил статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и рассказал об уголовной и административной ответственности за противоправные деяния данной направленности. Кроме того, в ходе беседы были приведены примеры из практики.Полицейский также сообщил слушателям о вреде запрещенных психоактивных веществ, влиянии на организм человека, рассказал об этапах наркотизации, заболеваниях и распаде личности. Внимание присутствующих привлекли пояснения о тяжких последствиях в результате употребления наркотических веществ.Подобные мероприятия проводятся сотрудниками УВД по Западному округу на постоянной основе, для того чтобы своевременно выявить факты вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39