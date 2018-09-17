В рамках акции «Дети России-2018» инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с учениками ГБОУ Школы № 1228 на тему «Профилактика правонарушений и преступлений»...

В рамках акции «Дети России-2018» инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с учениками ГБОУ Школы № 1228 на тему «Профилактика правонарушений и преступлений».Начальник ОДН по району Лефортово г. Москвы майор полиции Ольга Родионова обратила внимание учеников 9-11 классов на причины возникновения неформального и асоциального поведения подростков. В проведении профилактического урока ей помогли инспектор ОДН по району Лефортово младший лейтенант полиции Сергей Гудков и помощник начальника по РЛС майор внутренней службы Наталья Гальцева, которые также общались с ребятами старших классов и кадетами – они также пытались донести тот факт, что ввиду отсутствия заинтересованности в учебе, спорте их могут подстерегать плохие увлечения, которые на практике приводят к плачевным результатам.Школьники внимательно слушали полицейских, задавали интересующие их вопросы. После лекций дети поблагодарили гостей за полезную информацию и пообещали вести здоровый образ жизни.Пресс-служба УВД по ЮВАО