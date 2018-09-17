Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.Как передает ТАСС, данное обвинение она бросила на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, подчеркнув, что Россия передала Северной Корее некие биологические вещества.45-летний Ким Чен Нам, оставаясь гражданином КНДР, постоянно проживал в Китае по северокорейскому дипломатическому паспорту. Считался осторожным оппозиционером.3 февраля 2017 года в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпур в Малазии на Ким Чен Нама напали две женщины – одна отвлекала внимание, другая набросила сзади ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Наму стало плохо, его повезли в больницу, но по дороге он умер.В ходе расследования покушения полицией Малазии были задержаны непосредственные исполнители – граждане Вьетнама, Индонезии, Мьянмы и КНДР.Было установлено, что для убийства было использовано боевое отравляющее вещество, известное как VX.2 октября 2017 года начался судебный процесс по обвинению Доан Тхи Хуонг и Айши Сити в убийстве Ким Чон Нама. Они отказались признать себя виновными.6 марта 2018 года Государственный департамент США объявил о введении санкции против КНДР за применение химического оружия при убийстве Ким Чен Нама.