Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в основной раунд международного турнира серии ATP World Tour – St. Petersburg Open. В квалификации 21-летний россиянин проиграл итальянскому теннисисту Люке Ванни.

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в основной раунд международного турнира серии ATP World Tour – St. Petersburg Open. В квалификации 21-летний россиянин проиграл итальянскому теннисисту Луке Ванни.Сафиуллин уступил сопернику по итогам двух сетов со счетом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Уроженец подмосковного Подольска имел возможность сделать четыре брейка, но каждый раз он упускал свой шанс переломить ход матча.Также не смог попасть в основной этап St. Petersburg Open еще один россиянин Евгений Тюрнев, который в упорной борьбе по итогам двух сетов проиграл белорусскому теннисисту Илье Ивашко – 6:7, 6:7.Напомним, что матчи основной сетки турнира в Санкт-Петербурге стартуют сегодня, 17 сентября.