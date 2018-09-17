Вечером 16 сентября на трассе Псков – Санкт-Петербург в Ленинградской области многотонная фура влетела в стоящие на светофоре автомобили. В ДТП погиб певец Михаил Луконин. Произошедшее сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.

Вечером 16 сентября на трассе Псков – Санкт-Петербург в Ленинградской области многотонная фура влетела в стоящие на светофоре автомобили. В ДТП погиб певец Михаил Луконин. Произошедшее сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.О смерти петербуржского певца Михаила Луконина на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов. Артисту было 49 лет."Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, понадобится помощь. Любая. Посильная", – рассказал Владимир Самсонов.Момент смертельной аварии попал на видео. Запись опубликовал . В кадре видны стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобили. Внезапно сзади колонну настигает многотонная фура, которая буквально раскидывает стоящие перед ней легковушки.О том, что стало причиной ДТП, предстоит разобраться специалистам. Уточняется количество пострадавших.Михаил Луконин известен в Санкт-Петербурге не только как баритон, но и как актер. Он играл в постановках с такими корифеями сцены, как Валерий Дегтярь, Сергей Барковский, Сергей Кошонин, Екатерина Толубеева, Михаил Разумовский, Александр Рязанцев и другие. Кроме того, он выпустил восемь компакт-дисков с песнями и исполнил 800 произведений на восьми языках мира.