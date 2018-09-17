Вечером 16 сентября на трассе Псков – Санкт-Петербург в Ленинградской области многотонная фура влетела в стоящие на светофоре автомобили. В ДТП погиб певец Михаил Луконин. Произошедшее сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.
Вечером 16 сентября на трассе Псков – Санкт-Петербург в Ленинградской области многотонная фура влетела в стоящие на светофоре автомобили. В ДТП погиб певец Михаил Луконин. Произошедшее сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.
О смерти петербуржского певца Михаила Луконина на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов. Артисту было 49 лет.
"Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, понадобится помощь. Любая. Посильная", – рассказал Владимир Самсонов.
Момент смертельной аварии попал на видео. Запись опубликовал . В кадре видны стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобили. Внезапно сзади колонну настигает многотонная фура, которая буквально раскидывает стоящие перед ней легковушки.
О том, что стало причиной ДТП, предстоит разобраться специалистам. Уточняется количество пострадавших.
Михаил Луконин известен в Санкт-Петербурге не только как баритон, но и как актер. Он играл в постановках с такими корифеями сцены, как Валерий Дегтярь, Сергей Барковский, Сергей Кошонин, Екатерина Толубеева, Михаил Разумовский, Александр Рязанцев и другие. Кроме того, он выпустил восемь компакт-дисков с песнями и исполнил 800 произведений на восьми языках мира.