Жизнь известного сценариста и актера Виктора Мережко после смерти его супруги Тамары разделилась на до и после. В студии программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым он рассказал, как пережил эту потерю, и какое роковое обещание, данное в тяжелую минуту, ему пришлось сдержать.

Жизнь известного сценариста и актера Виктора Мережко после смерти его супруги Тамары разделилась на "до" и "после". В студии программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" он рассказал, как пережил эту потерю, и какое роковое обещание, данное в тяжелую минуту, ему пришлось сдержать.Родился Виктор на хуторе Ольгенфельд Ростовской области в многодетной семье. После войны семья жила очень бедно, постоянно переезжала, так как отца часто выгоняли с работы за любовь к выпивке. В результате все семейство осело на Украине.Быть актером Виктор мечтал еще в детстве, пытался поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, но неудачно. Закончил полиграфический институт и уехал в Ростов-на-Дону работать в издательстве "Молот". Именно в Ростове-на-Дону он и повстречал свою будущую супругу Тамару. И хотя поначалу она в упор не обращала внимания на Виктора, он сумел покорить ее сердцеА в 1964 году судьба стала благоволить Виктору Мережко и в творческой карьере — он поступил на сценарный факультет ВГИКа. Уже на втором курсе на экраны вышел первый фильм, снятый по его сценарию — "Зареченские женихи"."Жаловаться на судьбу не приходится. Судьба тебя выбирает, но в итоге ты ее делаешь", — признался Мережко.В браке Виктор и Тамара прожили около 30 лет — вплоть до ее смерти от тяжелой болезни. "Когда жена заболела, она не сказала мне. Она была верующей и ходила к монахиням, которые давали ей всякие травы, делали примочки. Было уже поздно, когда она призналась нам", — вспоминает Виктор Мережке.После смерти Тамары он был уверен, что в его жизни никогда не будет места ни для одной женщины. "Дети, мамы не стало. Но в этом доме мачехи не будет никогда. Я теперь для вас и мама, и отец", — пообещал Виктор Мережко своему сыну и дочке.Тем не менее, спустя годы, он снова влюбился. Однако его новая избранница была моложе на 25 лет, и взрослые дети вовремя остановили своего отца.Пожалел ли Виктор Мережко о данном когда-то обещании, когда снова влюбился? И думал ли он, что снова окажется перед тяжелым выбором? О чем его попросила жена, когда была уже при смерти? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".